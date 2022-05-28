В США посчитали невыполнимым требование Зеленского о присоединении к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее принять страну в Евросоюз, однако особого ускоренного порядка не существует, что делает удовлетворение желания Киева невозможным, говорится в материале The American Conservative. Для украинского государства и так создали нестандартные условия, отмечает журнал.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Через четыре дня после начала российской спецоперации президент Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в ЕС по «новой специальной процедуре». Такой процедуры не существует, — говорится в сообщении.

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По мнению обозревателей, Украина уже находится на ускоренном пути вступления в ЕС. За несколько недель Киев проделал ту работу, которую другие страны, такие как Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия осилили за три года. Тем не менее такая активность не означает, что желание Украины будет удовлетворено в ближайшее время.

Быстрое вступление Киева в ЕС вызывает опасения как в самом Союзе, так и в США, отмечают авторы материала. Своё мнение обозреватели подкрепляют позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, которые отмечали, что вступление Украины в Евросоюз «займёт время».

Правила есть правила. Украина не является исключением. Двуличный риторический подход ЕС поддерживает демократические ценности с одной стороны и реальность с другой, — говорится в материале.

Журналисты также отметили, что ускоренный приём Украины в ЕС потребует новой законодательной базы. С ее разработкой могут возникнуть сложности из-за разногласий внутри Союза.

Произвольное и гибкое применение договора, практика «оправданной гибкости», подаст плохой пример. Роль закона заключается не в том, чтобы служить произвольным политическим целям, а в поддержании собственного порядка, — подчёркивается в сообщении.

Обозреватели пришли к выводу, что смягчение требований для Украины приведёт к расслоению Союза.