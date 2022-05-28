Старейший мужчина мира раскрыл секрет долголетия

Старейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы, отпраздновавший накануне свое 113-летие, рассказал о секретах своего долголетия. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.

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Перес сообщил,что с детства усердно трудился вместе с отцом и братьями на кофейных плантациях. Кроме того, помогал собирать сахарный тростник. По его мнению, секрет долгой жизни скрывается в труде.

«Усердно трудитесь, отдыхайте по праздникам, ложитесь спать пораньше, любите Бога и всегда носите его в своем сердце», - отметил он.

Академик и кардиохирург Лео Бокерия заявил ранее, что для того, чтобы предотвратить болезни сердца и другие проблемы, жить долго, необходимо регулярно проходить 10 тысяч шагов.

«Ходьба — один из самых доступных, дешевых и безопасных методов профилактики различных заболеваний. Это помогает поддерживать оптимальный двигательный режим человека и качество его жизни», - уточнил ученый.