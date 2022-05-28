В еще одной стране выявили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в пятницу вечером на востоке Ирландии. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении ирландской службы здравоохранения.
Указывается, что инфицированный не был госпитализирован. Медики республики также изучают еще один возможный случай заражения оспой обезьян, который пока не был подтвержден.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.
По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.