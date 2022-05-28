В Турции нашли замену российским туристам

В Турции заявили, что нашли замену миллионам российских туристов. Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что страна ищет альтернативы и привлекает туристов из Европы и Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Anadolu (перевод "Иносми").

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В январе-апреле текущего года первое место по туристическому потоку заняла Германия, второе – Болгария, третье – Иран. Далее следуют Россия и Великобритания.

Растет спрос со стороны туристов из Польши, Румынии, Албании, Британии, а также Чехии и Словакии. Начали поступать запросы и из ОАЭ и Израиля.

«Даже если кажется, что мы не сможем покрыть потери на российском и украинском направлениях, надеюсь, мы достигнем намеченных цифр», - сказал Чорабатыр.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели увеличились на 172,51%. В начале 2022 года представители туристической отрасли стремились превзойти показатели 2019 года, который стал самым высоким. Однако планы пришлось пересмотреть из-за спецоперации России на Украине.