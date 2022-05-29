Польша и Чехия не могут принимать туристов из-за наплыва украинских беженцев

Туристический бизнес Польши и Чехии серьёзно пострадал из-за наплыва в эти страны беженцев из Украины. Например, в Польше правительство выделило 3 млн мест для размещения беженцев там, где раньше останавливались путешественники.
Это привело к дефициту туристических предложений. Аналогичную ситуацию сейчас можно наблюдать и в Чехии, рассказывает португальский телеканал SIC.
Отметим, Польша активно принимает украинских беженцев с самого начала российской военной спецоперации 24 февраля. Правительство страны требует от Европейского союза миллиарды евро на эти цели, так как собственных средств у Польши недостаточно.