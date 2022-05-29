Польша и Чехия не могут принимать туристов из-за наплыва украинских беженцев

Туристический бизнес Польши и Чехии серьёзно пострадал из-за наплыва в эти страны беженцев из Украины. Например, в Польше правительство выделило 3 млн мест для размещения беженцев там, где раньше останавливались путешественники.

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Это привело к дефициту туристических предложений. Аналогичную ситуацию сейчас можно наблюдать и в Чехии, рассказывает португальский телеканал SIC.