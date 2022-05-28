Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям на юго-восточном участке общей границы. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на Минобороны Армении.

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По данным Еревана, обстрел начался 28 мая в 10:40 по местному времени (9:40 по мск). Ранение получил армянский солдат-срочник Давид Варданян.

«Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое. В результате ответных действий огонь азербайджанских подразделений был подавлен», — сообщили в министерстве.

Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало эту ситуацию. Сведений о пострадавших и погибших с противоположной стороны не приводятся.