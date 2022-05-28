Сказанная шепотом фраза Байдена возмутила американцев

Читатели газеты The New York Post раскритиковали речь президента США Джо Байдена перед выпускниками Военно-морской академии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Байден приехал в академию на церемонию вручения дипломов 27 мая. Во время выступления он наклонился к микрофону и прошептал: «Я ваш главнокомандующий». Этот момент и стал поводом для возмущения.

«Все американцы должны прошептать, что Байден наш главнокомандующий из-за явного унижения и стыда говорить это вслух», — написал JintYank61.

«Весь мир сегодня снова будет смеяться над нами — он должен шептать все слова, которые не может выговорить, тогда мы не будем слышать его оговорки», — заявила Diane Trudeau.

«Правительство США посылает клоуна, такого как Байден, бормотать чушь и фантазии», — отметил Deplorable.

Читатели заключили, что Байден должен «находиться в круглосуточном лечебном учреждении».

Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Ранее он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию.

Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента РФ Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал «парнем с противоположной стороны», поскольку забыл его имя.