Состояние Ратко Младича в тюрьме Гааги ухудшилось

«Несколько месяцев назад нам сообщили, что ему провели некую операцию на незлокачественных новообразованиях на коже, и это все, что мы получили. С опозданием узнаем и о том, что зафиксированы проблемы с сердцем, а мы уже годами говорим о том, что они есть. Так что лечение неадекватное, и он больше не может выдержать пребывание там физически», — сообщил родственник экс-главнокомандующего.