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25 минут назад

Власти Херсонской области сообщили, что регион перешёл на московское время

RT на русском

Херсонская область перешла на московское время. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсонская область перешла на московское время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

По его словам, начиная с этого года Херсонская область больше не будет переходить на зимнее время.

Ранее сообщалось, что Запорожская область перешла на московское время.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7.

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