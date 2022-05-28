Херсонская область перешла на московское время. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — это центр времени Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
По его словам, начиная с этого года Херсонская область больше не будет переходить на зимнее время.
Ранее сообщалось, что Запорожская область перешла на московское время.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7.