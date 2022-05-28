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58 минут назад

«Война» НАТО против России: в Италии предложили свое видение украинского кризиса

ТК «Звезда»

Кризис, охвативший в настоящее время Украину, продемонстрировал, что в мире развернулась «война» Североатлантического альянса против России. Такое видение ситуации озвучил итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси.

«Война» НАТО против России: в Италии предложили свое видение украинского кризиса
Фото: Thomas Trutschel, via www.imago-www.imago-images.de GloballookpressThomas Trutschel, via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress

Ученый назвал санкции западных стран в адрес РФ «неэффективными и неправильными». Он заметил, что, судя по развитию ситуации, Запад сам становится жертвой введенных им же ограничительных мер, что заметно уже сейчас.

«Мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России», - указал журналист в эфире канала La7.

Историк добавил, что в его понимании НАТО является не оборонительной, а военной организацией, ведущей себя агрессивным образом.

«И так было всегда», - обозначил Д'Орси.

Эксперт также припомнил многократные нарушения международного права, которые позволял себе «оборонительный» блок. Среди них ученый назвал случаи в Ливии, Сирии, Ираке и Югославии.

В мире,НАТО,
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