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10 минут назад

СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС

Елена Прошина

Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает ресурс Euractiv со ссылкой на свои источники в Афинах и Никосии.

На пути Украины в ЕС появились новые серьезные препятствия
Фото: EPAEPA

«Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Греции, Афины настаивают, что необходимо соблюсти все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС [описывается порядок вступления нового государства в Евросоюз]», — пишет издание.

При этом, власти Греции придают особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств, настаивая на приоритетности этого направления. У Кипра схожая позиция. Эта страна также выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в Евросоюз и призывает учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС.

«Все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим», — отметил собеседник Euractiv в правительстве островного государства.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сделала заявление, согласно которому Евросоюз не должен делать исключений для Киева, отходя от норм вступления в организацию.

Премьер Нидерландов Марк Рютте отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.

В мире,Марк Рютте,ЕС,
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