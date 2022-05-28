На пути Украины в ЕС появились новые серьезные препятствия

Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает ресурс Euractiv со ссылкой на свои источники в Афинах и Никосии.

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«Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Греции, Афины настаивают, что необходимо соблюсти все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС [описывается порядок вступления нового государства в Евросоюз]», — пишет издание.

При этом, власти Греции придают особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств, настаивая на приоритетности этого направления. У Кипра схожая позиция. Эта страна также выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в Евросоюз и призывает учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС.

«Все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим», — отметил собеседник Euractiv в правительстве островного государства.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сделала заявление, согласно которому Евросоюз не должен делать исключений для Киева, отходя от норм вступления в организацию.