В Британии оценили возможность «ударов» России по Польше

У России есть возможность нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за поставок западного оружия на Украину, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».

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«Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт», – высказался Мелвин в беседе с газетой Daily Express.

Он издания выразил мнение, что Россия наращивает усилия для срыва поставок техники на Украину.

«Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», – предположил политолог.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний.

В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.