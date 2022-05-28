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57 минут назад

Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента

Елена Прошина

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп предположил, что может вновь побороться за пост президента США, сообщает ТАСС.

Трамп вновь попробует выдвинуться на пост президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне политик отметил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями городах, хотя обстановка в них — Миннеаполисе, Чикаго, Портленде — была очень тяжелой.

«Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал», — пообещал бывший американский лидер.

По его словам, учителя в США, прошедшие необходимую тренировку, должны иметь право на скрытное ношение личного оружия в школах.

«Все мы можем согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями <...>. Именно поэтому в качестве всеобъемлющего плана по безопасности школ настало время позволить прошедшим тренировку учителям скрытно носить оружие», — заявил Трамп.

В качестве дополнительных мер по защите школ экс-глава Белого дома предложил оборудовать все учебные заведения металлодетекторами, усилить двери в классах, а также ввести на постоянной основе в школах дежурства полицейских или вооруженных охранников.

Напомним, 24 мая в результате стрельбы в техасской школе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Огонь открыл 18-летний Сальвадор Рамос. Прибывшие на место инцидента полицейские ликвидировали стрелка.

В мире,Сальвадор Рамос,Дональд Трамп,
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