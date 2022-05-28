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1 час назад

В Германии предупредили о ядерной угрозе из-за действий США на Украине

Lenta.ru

В Германии предупредили о том, что, чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск ядерного столкновения, а непрерывные поставки американских вооружений Киеву лишь затягивают его. Об этом пишет Telepolis.

В Германии предупредили о ядерной угрозе из-за ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

В немецком издании отмечают, что американские концерны только и ждут, чтобы заработать на продаже оружия, при этом в западном медиапространстве практически нет голосов тех, кто выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения. Авторы материала подчеркивают, что это еще раз доказывает факт опосредованного противостояния США и НАТО с Москвой. Западные страны установили «интеллектуальную бесполетную зону», тщательно убирая из информационного пространства тех, чье мнение не совпадает с официальной позицией, считают в Telepolis.

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Россия может пойти на применение ядерного оружия против США в случае, если поставленные Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) будут использованы для обстрела российских территорий. По его словам, применение американских РСЗО по городам-миллионникам в приграничных с Украиной регионах РФ может повлечь многочисленные жертвы и будет расценено как «существенный ущерб неядерным оружием массового поражения».

В мире,Алексей Леонков,НАТО,
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