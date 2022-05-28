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9 минут назад

Стало известно, почему Порошенко не пропустили через границу в Польшу

Свободная прессаиещё 1

Бывший глава Украины Петр Порошенко должен принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата и для этого пытался выехать из страны, однако его не пропустили пограничники. Об этом заявила депутат партии экс-президента Ирина Геращенко.

Стало известно, почему Порошенко не пропустили через границу в Польшу
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА Новости, Порошенко входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО, а также должен выступить на саммите «Европейской народной партии».

Депутат отметила, что все командировки были согласованы, приглашения есть у главы Верховной рады. Она подчеркнула, что сегодня Порошенко не пропустили через границу в Польшу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска несли какую-то чушь про «поддельное или отмененное распоряжение», рассказала Геращенко.

В Сети появились фотографии с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого пограничники не выпустили из страны в Польшу. На снимках видно, как украинский политик общается с сотрудниками погранслужбы.

Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны

Ранее «Свободная пресса» писала, что экс-президент Украины Петр Порошенко пытается покинуть страну.

В мире,Ирина Геращенко,Петр Порошенко,Верховная Рада,НАТО,
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