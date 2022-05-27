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31 минуту назад

В Британии проходят обыски у родственников попавших по санкции россиян

Вероника Полынина

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) проводит обыски у людей из окружения попавших под санкции российских предпринимателей и их родственников, сообщила BBC. Обыски связаны с подозрениями, что россияне из «черного списка» могут использовать этих людей в качестве посредников для обхода санкций на территории Великобритании, передает ТАСС.

В Британии проходят обыски у родственников попавших по санкции россиян
Фото: ReutersReuters

В NCA была создана специальная оперативная группа по противодействию клептократии (группа К), чьей задачей является пресечение попыток обхода санкций.

В лондонском особняке Авена прошли обыски

По информации телекомпании, 17 мая сотрудники NCA провели обыск в лондонской квартире одного из попавших под санкции российского бизнесмена из-за того, что властям стало известно о якобы поступившем на счет проживающего в квартире члена семьи бизнесмена переводе в размере 400 тысяч фунтов стерлингов.

Еще один обыск прошел в поместье в графстве Саррей, принадлежащем другому россиянину. Его целью стал британец, управляющий делами и недвижимостью российского бизнесмена. Власти арестовали счет британца, на котором находилось более 1,5 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что «группа К» сотрудничает с британским бизнесом и правительством и обладает «полным спектром тайных и явных инструментов» для борьбы с обходом санкций.

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