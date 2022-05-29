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30 минут назад

Трамп призвал к переговорам России и Украины

Газета.Ruиещё 2

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все усилия в настоящее время должны быть направлены на переговоры по ситуации вокруг Украины, чтобы не закончить "миллионами потерянных жизней". Его цитирует РИА "Новости".

Трамп призвал к переговорам России и Украины
Фото: ReutersReuters

Бывший американский лидер выразил опасения, что конфликт на Украине вполне может завершиться Третьей мировой войной.

"Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол [переговоров]", - сказал Трамп на митинге в штате Вайоминг.

Он также поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в современности, при котором Россия "не вступала в вооруженные конфликты".

Ранее Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Байден принес США худшие времена в истории. По его словам, слабость президента привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на конфликт с Киевом.

В мире,Дональд Трамп,
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