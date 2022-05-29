Трамп призвал к переговорам России и Украины

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все усилия в настоящее время должны быть направлены на переговоры по ситуации вокруг Украины, чтобы не закончить "миллионами потерянных жизней". Его цитирует РИА "Новости".

Фото: Reuters Reuters

Бывший американский лидер выразил опасения, что конфликт на Украине вполне может завершиться Третьей мировой войной.

"Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол [переговоров]", - сказал Трамп на митинге в штате Вайоминг.

Он также поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в современности, при котором Россия "не вступала в вооруженные конфликты".