Трамп призвал к переговорам России и Украины

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что все усилия в настоящее время должны быть направлены на переговоры по ситуации вокруг Украины, чтобы не закончить "миллионами потерянных жизней". Его цитирует РИА "Новости".
Бывший американский лидер выразил опасения, что конфликт на Украине вполне может завершиться Третьей мировой войной.
"Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол [переговоров]", - сказал Трамп на митинге в штате Вайоминг.
Он также поставил себе в заслугу то, что стал единственным президентом США в современности, при котором Россия "не вступала в вооруженные конфликты".
Ранее Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Байден принес США худшие времена в истории. По его словам, слабость президента привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на конфликт с Киевом.