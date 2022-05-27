Байден заявил о поддержке КНДР санкций против РФ

"<...> Думал ли кто, когда я призвал к введению санкций в отношении России, что в дополнение к НАТО Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые страны АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии] встанут и поддержат эти санкции?" - спросил Байден у свежеиспеченных офицеров ВМС и Корпуса морской пехоты США.