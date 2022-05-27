Байден заявил о поддержке КНДР санкций против РФ

Президент США Джо Байден причислил КНДР к разряду государств коллективного Запада, решивших ввести санкции в отношении России. Эту оговорку американский лидер допустил в пятницу, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.
"<...> Думал ли кто, когда я призвал к введению санкций в отношении России, что в дополнение к НАТО Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые страны АСЕАН [Ассоциация государств Юго-Восточной Азии] встанут и поддержат эти санкции?" - спросил Байден у свежеиспеченных офицеров ВМС и Корпуса морской пехоты США.
"Вы будете защищать международные правила игры, гарантировать будущее регионов Индийского и Тихого океанов, которые свободны и открыты, обеспечивать свободу судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами, чтобы эти маршруты оставались доступными и защищенными", - заявил глава американской администрации.
По его словам, "эти давние основные принципы мореплавания являются краеугольным камнем глобально экономики и глобальной стабильности".
"И вы поможете объединять наших союзников в Европе с нашими союзниками в регионах Индийского и Тихого океанов", - сказал выпускному курсу Академии ВМС Байден.