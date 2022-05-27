Иран поставил ультиматум Греции

По меньшей мере 17 греческих кораблей находятся в настоящий момент в районе Персидского залива, и они могут быть задержаны властями Ирана в случае продолжения деструктивных действий со стороны Греции. Об этом сообщает в пятницу со ссылкой на источник агентство Tasnim.

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По словам источника, Греция должна также как можно скорее принять меры по компенсации ущерба в отношении задержанного ею танкера с иранской нефтью.

Ранее в пятницу силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе два греческих танкера. До этого агентство Nournews сообщило, что иранские власти решили принять ответные "карательные меры" в отношении Греции за задержание танкера, перевозившего иранскую нефть.