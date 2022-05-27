В Мелитополе учредили государственный университет

«Сегодня подписано распоряжение о создании Мелитопольского государственного университета. Это будет достаточно большая структура, образованная на базе ранее имевшихся в Запорожской области учебных заведений. Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведения под Российскую Федерацию», — сказал он.