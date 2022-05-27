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51 минуту назад

На Украине арестовали командира роты ВСУ после интервью Washington Post

ТК «Звезда»

Служба военной безопасности Украины арестовала командира роты Вооруженных сил Украины Сергея Лапко и несколько его подчиненных, сообщает Washington Post. Это случилось через несколько часов после того, как Лапко и сержант Виталий Хрус дали интервью американскому изданию. В статье издания офицер жаловался на отсутствие поддержки со стороны высшего командования.

На Украине арестован командир роты ВСУ из-за интервью Washington Post
Фото: тк звездатк звезда

«Наше командование не берет на себя никакой ответственности. Они ставят себе в заслугу только наши достижения. Они не оказывают нам никакой поддержки», - цитирует офицера издание.

Он рассказал, что во время тренировки по стрельбе им выдали всего 30 патронов и выделили полчаса на обучение. После обстрела системы снабжения бойцам роты приходилось есть всего «одну картофелину в день». Раненных солдат не эвакуировали, из-за чего многие погибали.

Ранее СБУ сообщила о задержании президента Международного инвестиционного офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind-ua Евгения Шпитко. Они обвиняются в продаже гуманитарной помощи и снаряжения для ВСУ, а также разворовывании благотворительных пожертвований.

В мире,Сергей Лапко,СБУ,
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