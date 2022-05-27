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12 минут назад

"Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" предложили остановить "Северный поток - 1"

ТАСС

Руководство компаний "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" обратилось в Министерство экономики ФРГ с предложением остановить работу газопровода "Северный поток - 1". Об этом в пятницу сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

В Киеве потребовали от Германии остановить "Севпоток - 1"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оператор ГТС Украины" вместе с "Нафтогазом" направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки "Северного потока - 1", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Макагон выразил уверенность, что "этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу". Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, "поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы, мы обратились к Германии с таким требованием".

В Германии выступили против остановки "Северного потока - 1"

В марте "Оператор ГТС Украины" призывал Европу уменьшить поставки газа по "Северному потоку" для перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской транзитной системы.

С началом специальной военной операции на Украине в Европе начали активно обсуждать отказ от российских энергоносителей. Так, Германия ставит перед собой цель заменить российскую нефть и уголь уже к концу года, а к 2024 году планирует отказаться от поставок российского газа.

По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, оно принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа. Обсуждается также принятие шестого пакета санкций против РФ, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Достичь согласия по нему страны ЕС не могут уже в течение трех недель.

В мире,Сергей Макогон,Нафтогаз,Еврокомиссия,ЕС,
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