В Киеве потребовали от Германии остановить "Севпоток - 1"

Руководство компаний "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" обратилось в Министерство экономики ФРГ с предложением остановить работу газопровода "Северный поток - 1". Об этом в пятницу сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"Оператор ГТС Украины" вместе с "Нафтогазом" направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки "Северного потока - 1", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Макагон выразил уверенность, что "этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу". Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, "поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы, мы обратились к Германии с таким требованием".

В марте "Оператор ГТС Украины" призывал Европу уменьшить поставки газа по "Северному потоку" для перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской транзитной системы.

С началом специальной военной операции на Украине в Европе начали активно обсуждать отказ от российских энергоносителей. Так, Германия ставит перед собой цель заменить российскую нефть и уголь уже к концу года, а к 2024 году планирует отказаться от поставок российского газа.