В Киеве потребовали от Германии остановить "Севпоток - 1"

Руководство компаний "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" обратилось в Министерство экономики ФРГ с предложением остановить работу газопровода "Северный поток - 1". Об этом в пятницу сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Оператор ГТС Украины" вместе с "Нафтогазом" направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки "Северного потока - 1", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.
Макагон выразил уверенность, что "этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу". Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, "поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы, мы обратились к Германии с таким требованием".
В марте "Оператор ГТС Украины" призывал Европу уменьшить поставки газа по "Северному потоку" для перераспределения газовых маршрутов и максимальной загрузки украинской транзитной системы.
С началом специальной военной операции на Украине в Европе начали активно обсуждать отказ от российских энергоносителей. Так, Германия ставит перед собой цель заменить российскую нефть и уголь уже к концу года, а к 2024 году планирует отказаться от поставок российского газа.
По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, оно принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа. Обсуждается также принятие шестого пакета санкций против РФ, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Достичь согласия по нему страны ЕС не могут уже в течение трех недель.