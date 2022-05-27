В Индии проституцию признали профессией

Верховный суд Индии признал занятие проституцией профессией, сообщило издание Asian Age. Секс-работницы в Индии теперь смогут пользоваться юридической защитой и другими правами, гарантированными конституцией страны. Отмечается, что постановление суда в первую очередь адресовано полиции, которая теперь должна воздерживаться от жестокого отношения к секс-работникам и их детям.

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Верховный суд признал, что все проститутки и их дети имеют право на защиту человеческого достоинства в соответствии с конституцией.

«Базовая защита человеческого достоинства должна касаться секс-работников и их детей, которые, испытывая на себе основную тяжесть социальной стигматизации, связанной с их работой, оказываются на задворках общества, лишённые права жить достойно», — заявила судейская коллегия.

Полиции же предписано теперь не оскорблять секс-работников «как словесно, так и физически, не подвергать их насилию и не принуждать их к любой сексуальной активности», заявили в суде.

Суд также подчеркнул, что в Индии занятие проституцией законно, «и только управление борделем является незаконным». Поэтому полиции суд указал: когда она будет «накрывать» очередной бордель, его работников и работниц нельзя арестовывать.

«Всякий раз, когда происходит налёт на любой бордель, <…> соответствующие секс-работники не должны подвергаться аресту, наказанию, преследованиям или преследованиям», — заявили там.

Также суд постановил не забирать детей у секс-работниц только на основе того, что те занимаются проституцией.