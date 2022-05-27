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40 минут назад

Силы ЛНР отрезали ВСУ все пути отхода из Северодонецка

Елена Прошина

Силы Народной милиции Луганской народной республики заблокировали украинские войска в Северодонецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко.

Силы ЛНР отрезали ВСУ все пути отхода из Северодонецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», — заявил он.

По словам Марочко, теперь силы Народной милиции контролируют всю территорию ЛНР, а все пути сообщения, по которым могли выйти ВСУ, отрезаны. По его мнению, у украинских военных остается лишь два варианта действий.

«Первый выход — это сложить оружие и оставить себе жизнь, второй — они будут ликвидированы», — заявил он.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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