Силы ЛНР отрезали ВСУ все пути отхода из Северодонецка

«На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», — заявил он.