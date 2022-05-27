Глава МИД Британии назвала последствие победы России на Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Запад никогда не сможет чувствовать себя в безопасности, если Россия победит на Украине, передает ТАСС.

«Если он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») добьется успеха на Украине, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности», — сказала министр.

По ее словам, действия властей РФ направлены не только против украинского народа, но и «свободы, суверенитета и верховенства права» западных стран.

Также дипломат отметила, что Запад должен гарантировать, что Киев одержит победу «в этой великой борьбе за свободу».

Ранее Трасс говорила, что необходимо не умиротворять, а «победить» Россию.

До этого лидеры стран Группы семи (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.