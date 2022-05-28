Politico: Зеленского позвали на саммит ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Politico. По информации издания, представитель Брюсселя пригласил украинского лидера присоединиться к встрече глав государств и правительств ЕС, запланированной на 30-31 мая, в дистанционном режиме.

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Как отмечает Politico, в тексте подчеркивается необходимость «как можно скорее покончить с зависимостью Евросоюза от российских энергоресурсов», однако ничего не говорится о планах по согласованию шестого пакета санкций против России — в который ЕС пытается включить эмбарго на российскую нефть, но сталкивается с сопротивлением ряда стран-членов объединения.