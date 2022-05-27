Украинских беженцев выселяют из испанских отелей

На сегодняшний день в отелях Испании на побережье Средиземного моря проживают тысячи беженцев с Украины, но с началом курортного сезона им придется их покинуть. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на газету El País.

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Отмечается, что более 110 тысячам беженцев с Украины получили от министерства внутренних дел Испании временные виды на жительство. Из них 24 тыс. человек уже пользуются временным жильем, предоставленным в рамках спецпрограммы страны.

На данный момент примерно половина беженцев проживает в гостинцах на средиземноморском побережье Каталонии, Валенсии и Андалусии. Их начнут выселять из отелей, потому что многие номера еще до прибытия украинцев были забронированы на лето туристами.

Также в El País предполагают, что проблему возникнут и у беженцев, проживающих на съемных квартирах, ведь цены на аренду с началом сезона значительно вырастут, а испанский Красный крест, оплачивающий им жилье сейчас, не сможет продолжать делать это летом.

«Многим людям скоро придется искать жилье. Мы советуем им искать в муниципалитетах, удаленных от побережья», — сказала изданию представитель Ассоциации украинцев Салоу Анастасия Черногуз.