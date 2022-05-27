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41 минуту назад

ВОЗ: в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости

Газета.Ruиещё 6

Всемирная организация здравоохранения считает, что в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости. Об этом заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передаетРИА "Новости". По ее словам, эта инфекция передается главным образом при тесном физическом контакте. В связи с этим на данный момент основным способом контролировать распространение заболевания является отслеживание контактов, расследование и изоляция инфицированных. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что делать прививки из-за распространения за рубежом оспы обезьян сейчас не требуется, чтобы не нагружать дополнительно иммунную систему. В то же время она уточнила, что в России зарегистрированы три вакцины против натуральной оспы. Также Попова оценила риск завоза инфекции в Россию. Как следует из недавнего опроса SuperJob, большинство россиян (60%) не боятся заразиться оспой обезьян. Однозначно готовы привиться от инфекции 16% опрошенных, скорее привьются 23%, однозначно не готов вакцинироваться 31% россиян, а скорее не поставят прививку 30%. Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

ВОЗ: в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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