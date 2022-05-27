Китай закрыл небо для российских Boeing

Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

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По словам одного из собеседников издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом.

Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству. Еще один источник из российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам без соответствующего сертификата.

Собеседник РБК утверждает, что сейчас подобные требования предъявляют и другие страны — Турция, например, отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией.