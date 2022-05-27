Канцлер Австрии решил позвонить Путину

«Важно достичь решения проблемы с экспортом украинского урожая до того, как он сгниет в хранилищах, в то время, когда во многих частях мира наблюдается голод. Здесь я поддерживаю усилия генерального секретаря ООН», - говорится в заявлении Нехаммера.