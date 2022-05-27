Канцлер Австрии решил позвонить Путину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным днем в пятницу, 27 мая. Об этом сообщает Kurier.
По данным издания, темой разговора станет обмен украинскими и российскими пленными и создание «зеленых коридоров» для безопасной транспортировки сельскохозяйственных товаров из зоны боевых действий.
«Важно достичь решения проблемы с экспортом украинского урожая до того, как он сгниет в хранилищах, в то время, когда во многих частях мира наблюдается голод. Здесь я поддерживаю усилия генерального секретаря ООН», - говорится в заявлении Нехаммера.
11 апреля Нехаммер посетил Москву и встретился с Путиным.
Канцлер заявил, что это был не дружеский визит, а «прямые, открытые и жесткие» переговоры. Они продлились 75 минут. Это была первая встреча лицом к лицу Путина с европейским лидером с начала украинского кризиса.
Во время встречи канцлер призвал отказаться от эскалации и сообщил, что ЕС продолжит ужесточать санкции.