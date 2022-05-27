"Расследование в отношении Додона должно пройти в условиях максимальной транспорентности. <…> Я очень надеюсь, что прокуратура не вовлечена в политические игры как по собственной инициативе, так и по указаниям извне. Любые нарушения закона или злоупотребление независимо от того, совершено ли оно в условиях давления общества или иного, ведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры и реформ и нашего проевропейского курса", - сказала президент.