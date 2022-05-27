Президент Молдавии Майя Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию в отношении дела экс-президента страны Игоря Додона.
"Расследование в отношении Додона должно пройти в условиях максимальной транспорентности. <…> Я очень надеюсь, что прокуратура не вовлечена в политические игры как по собственной инициативе, так и по указаниям извне. Любые нарушения закона или злоупотребление независимо от того, совершено ли оно в условиях давления общества или иного, ведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры и реформ и нашего проевропейского курса", - сказала президент.
Санду также отметила нарушения при следственных мероприятиях в отношении Додона.
"Я считаю, что Генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проводились следственные мероприятия, а именно во вторник и понедельник. <…> Вызывает беспокойство утечка [фотографий] в прессу. Я считаю недостаточными объяснения, которые дала прокуратура", - сказала президент.
Против Додона выдвинули обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Во вторник сотрудники прокуратуры провели обыск в его доме, а также по другим адресам. После этого в прессе появились фотографии денег, ценных вещей и документов. В прокуратуре заверили, что проведут внутреннее расследование.
Ранее в четверг районный суд Кишинева отказал прокурорам в превентивном аресте экс-президента, разрешив поместить его под домашний арест сроком на 30 дней. Додон сообщил, что располагает доказательствами своей невиновности. Он заявил, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова, которую он возглавлял. Экс-президент считает, что за его арестом стоит действующий президент Молдавии, а также дипломаты США, которые, по словам Додона, оказывают влияние на прокуроров.