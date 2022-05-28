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5 минут назад

Джонсон рассказал Зеленскому об усилиях G7 для возобновления экспорта зерна с Украины

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страны G7 («Большой семерки») работают над поиском способов возобновления экспорта зерна с Украины для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщает Даунинг-стрит.

Джонсон обсудил с Зеленским экспорт зерна с Украины
Фото: ReutersReuters

«Он [Борис Джонсон] сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса», — говорится в сообщении.

Помимо этого лидеры также обсудили важность сохранения единства международного сообщества и согласовали следующие шаги для обеспечения безопасных судоходных путей с Украины.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что российская армия шаг за шагом добивается ощутимого прогресса на Украине, поэтому нужно продолжать поставлять вооружения Киеву.

По его словам, одной из мер «жизненно необходимой ВСУ» поддержки должны стать поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) — для защиты украинской армии от «жесточайшего огня российской артиллерии».

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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