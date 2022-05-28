Джонсон обсудил с Зеленским экспорт зерна с Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страны G7 («Большой семерки») работают над поиском способов возобновления экспорта зерна с Украины для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщает Даунинг-стрит.

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«Он [Борис Джонсон] сказал, что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса», — говорится в сообщении.

Помимо этого лидеры также обсудили важность сохранения единства международного сообщества и согласовали следующие шаги для обеспечения безопасных судоходных путей с Украины.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что российская армия шаг за шагом добивается ощутимого прогресса на Украине, поэтому нужно продолжать поставлять вооружения Киеву.