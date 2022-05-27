Финляндия выступила против немедленного вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против немедленного вступления Украины в Европейский союз ( ЕС ). Об этом она рассказала в интервью Yle.

Марин отметила, что не следует делать исключения Украине в процессе присоединения к Евросоюзу. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать все критерии. При этом премьер заявила, что Украине можно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, но добавила, что страна не станет завтра же членом союза.