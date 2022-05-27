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35 минут назад

Финляндия выступила против немедленного вступления Украины в ЕС

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против немедленного вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом она рассказала в интервью Yle.

Финляндия выступила против немедленного вступления Украины в ЕС
Фото: ReutersReuters

Марин отметила, что не следует делать исключения Украине в процессе присоединения к Евросоюзу. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать все критерии. При этом премьер заявила, что Украине можно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, но добавила, что страна не станет завтра же членом союза.

«Конечно, членство потребует большой работы», — резюмировала она.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что ряд западных стран выступают против наделения Украины статусом кандидата в члены Европейского союза.

«Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?» — отметил он.

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