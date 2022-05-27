Финляндия выступила против немедленного вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против немедленного вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом она рассказала в интервью Yle.
Марин отметила, что не следует делать исключения Украине в процессе присоединения к Евросоюзу. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать все критерии. При этом премьер заявила, что Украине можно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС, но добавила, что страна не станет завтра же членом союза.
«Конечно, членство потребует большой работы», — резюмировала она.
Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что ряд западных стран выступают против наделения Украины статусом кандидата в члены Европейского союза.
«Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?» — отметил он.