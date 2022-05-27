The Cradle: Украиной будет управлять Варшава

Польша идет на «мягкую аннексию» западных областей Украины, пишет обозреватель The Cradle Пепе Эскобар. По его мнению, Варшава намерена усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние на этих территориях. Журналист заметил, что польским властям даже не придется отправлять туда войска.