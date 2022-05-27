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30 минут назад

«Россия, мы с тобой»: над китайским городом появилась надпись на русском

Елена Прошина

Жители приграничного китайского города Хэйхэ поддержали Россию. В небе над городом появилась надпись: «Россия, мы с тобой». Об этом пишет Life.

«Россия, мы с тобой»: над китайским городом появилась надпись на русском
Фото: ReutersReuters

Видео с высвеченной надписью сняли на набережной жители Благовещенска на другом берегу реки Амур. Правда, китайские друзья, сделали ошибку в слове и забыли про запятую, но это не мешает радоваться такому дружескому жесту. Надпись выглядит как: «Россия мы с табой». Власти Благовещенска уже поблагодарили китайцев за поддержку.

«Сегодня в сети активно распространяют видео, на котором, как утверждается, над Амуром между Благовещенском и Хэйхэ со стороны Китая такая надпись. К сожалению, не знаю, когда именно было сделано видео. Но на самом деле, это не так уж и важно. В любом случае, наши соседи уже многократно показывали нам свою солидарность с Россией и российским народом. Спасибо им за это!», — написал в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Ранее китаист Николай Вавилов рассказал, что в Китае 99% населения поддерживает Россию. По его словам, жители не просто ставят лайки или смотрят и молчат, а записывают видеоролики со словами поддержки. Он отметил, что китайский интернет буквально завален пророссийскими высказываниями.

В мире,Николай Вавилов,
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