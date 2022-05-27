«Россия, мы с тобой»: над китайским городом появилась надпись на русском

«Сегодня в сети активно распространяют видео, на котором, как утверждается, над Амуром между Благовещенском и Хэйхэ со стороны Китая такая надпись. К сожалению, не знаю, когда именно было сделано видео. Но на самом деле, это не так уж и важно. В любом случае, наши соседи уже многократно показывали нам свою солидарность с Россией и российским народом. Спасибо им за это!», — написал в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.