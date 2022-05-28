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18 минут назад

Власти Херсонской области опровергли информацию о закрытии проезда в Николаевскую область

Газета.Ruиещё 4

Власти Херсонской области не закрывали проезд через границу с соседней Николаевской областью, но покидать регион не рекомендуется в целях безопасности. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

В Херсоне опровергли информацию о закрытии границы с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Стремоусов сообщал, что граница области с подконтрольными киевскому режиму регионами Украины закрыта в целях безопасности.

«У нас нет границ, чтобы их закрывать, между Херсонской и Николаевской областями. Есть линия фронта, военных действий, она постоянно смещается. А шлагбаумов, как с Крымом, нет», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в настоящее время в Николаевской области проходят военные действия, стрельбы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Армия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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