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7 минут назад

В США допустили теракты из-за действий Байдена на Украине

Lenta.ru

Журналист Раджан Лаад заявил, что поставки вооружений на Украину, которые осуществляет администрация президента США Джо Байдена, и действия наемных бойцов в республике могут спровоцировать в США теракты. Об этом он написал в статье для журнала American Thinker.

В США допустили теракты из-за действий Байдена на Украине
Фото: ReutersReuters

Обозреватель напомнил данные о том, что территории Украины находятся 20 тысяч иностранных бойцов, личности которых не проверили должным образом до отправки в зону боевых действий. По мнению Лаада, некоторые из них поехали на Украину для кражи современного оружия или его продажи на черном рынке по завышенной цене.

«Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — допустил обозреватель.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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