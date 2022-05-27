В США допустили теракты из-за действий Байдена на Украине

Журналист Раджан Лаад заявил, что поставки вооружений на Украину , которые осуществляет администрация президента США Джо Байдена , и действия наемных бойцов в республике могут спровоцировать в США теракты. Об этом он написал в статье для журнала American Thinker.

Обозреватель напомнил данные о том, что территории Украины находятся 20 тысяч иностранных бойцов, личности которых не проверили должным образом до отправки в зону боевых действий. По мнению Лаада, некоторые из них поехали на Украину для кражи современного оружия или его продажи на черном рынке по завышенной цене.