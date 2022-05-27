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17 минут назад

Раскрыты страхи США на Украине

Елена Прошина

США опасаются, что ракетные удары с украинской стороны по территории России, в особенности тех регионов, которые расположены далеко от границы с Украиной, могут привести к эскалации конфликта между двумя странами. Они предупредили власти Украины о таком варианте событий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

Раскрыты страхи США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники агентства рассказали, что некоторое время назад представители Вашингтона и Киева провели закрытые переговоры и коснулись этой темы. Три американских источника сообщили, что целью обсуждений было достижение понимания существования риска эскалации конфликта.

Как подчеркнул один из собеседников Reuters, Белый дом опасается реакции России на обстрелы прилегающих к Украине регионов.

«У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им [Украине] руки в использовании того, что мы им даем», — пояснил источник Reuters.

Другой собеседник агентства заверил, что Киев и Вашингтон достигли понимания по вопросу того, в какой мере Украина может использовать предоставленное ей вооружение. По его словам, у США и Украины «общее понимание границ» в этом вопросе.

В части приграничных российских регионов действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ.

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