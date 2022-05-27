Байден назначил замглавы Пентагона по промышленной политике

Президент США Джо Байден назначил бывшего торгового представителя Лору Тейлор-Кейл помощником министра обороны по промышленной политике. Об этом сообщает издание Breaking Defense.
Эта должность включает надзор за состоянием оборонной промышленности Америки, а также управление использованием Закона об оборонном производстве, который за последние два года стал ключевым инструментом для всего - от вакцин против COVID до покупки детского питания.
Тейлор-Кейл работала в Министерстве торговли США, Всемирном банке, Корпорации зарубежных частных инвестиций и Государственном департаменте США. Имеет степень бакалавра антропологии и экономики Смит-колледжа, степень магистра делового администрирования Школы общественных и международных отношений Принстонского университета и степень магистра делового администрирования Школы бизнеса Штерна Нью-Йоркского университета. В мае 2022 года успешно защитила кандидатскую диссертацию.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. В этой роли Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США, а также выступать в качестве старшего представителя администрации по связанным с данной сферой вопросам, в том числе, при необходимости, с трибуны Белого дома. Кирби будет подчиняться советнику президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейку Салливану.