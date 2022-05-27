Байдена обвинили в некомпетентных действиях на Украине

Президент США Джо Байден не разрешил кризис на Украине дипломатическими средствами и допустил прокси-войну с Россией. Об этом написал Брэдли Девлин в статье для журнала The American Conservative (TAC).

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Журналист заявил, что после плохо организованного вывода войск США из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сфокусируется на внутренней политике, но этого не произошло. Он обвинил Байдена в некомпетентных действиях на Украине и заявил, что военная поддержка Киева ухудшила отношения Вашингтона и Москвы.

«Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — подчеркнул автор материала.

Девлин привел результаты социологического опроса Associated Press и счел, что для граждан США сейчас важнее спасение экономики страны, чем «наказание» России. «Вашингтон не стремится пересматривать свои приоритеты, а поэтому ситуация может серьезно ухудшиться, прежде чем начнутся какие-то улучшения», — заключил обозреватель.