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7 минут назад

На Западе допустили «мягкую аннексию» Украины Польшей

Елена Прошина

Новые соглашения между Варшавой и Киевом повлекут за собой «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины. Такое мнение в своей статье для портала The Cradle высказал бразильский журналист Пепе Эскобар.

На Западе допустили «мягкую аннексию» Украины Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Польша стремится извлечь выгоду из ситуации на Украине и «усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние» на западе страны.

«Гражданам Польши разрешат избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска. Назовем это мягкой аннексией», — отметил Эскобар.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что у Польши имеются планы по ползучей экспансии на Украину. По ее словам, «об этом по крайней мере говорят факты».

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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