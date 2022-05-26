На Западе допустили «мягкую аннексию» Украины Польшей

Новые соглашения между Варшавой и Киевом повлекут за собой «мягкую аннексию» Польшей западных территорий Украины. Такое мнение в своей статье для портала The Cradle высказал бразильский журналист Пепе Эскобар.

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По его словам, Польша стремится извлечь выгоду из ситуации на Украине и «усилить свое военно-политическое, экономическое и культурное влияние» на западе страны.

«Гражданам Польши разрешат избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска. Назовем это мягкой аннексией», — отметил Эскобар.