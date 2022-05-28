В Мариуполь прибыло первое с начала спецоперации судно

С начала специальной военной операции по защите Донбасса в порт Мариуполя прибыло первое судно. Пустой сухогруз прибыл в порт для отправки в Ростов-на-Дону металлолома в рамках соглашений, которые были установлены еще до спецоперации на Украине.

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Путь для судна был расчищен заранее, акватория была разминирована, суда, затопленные украинскими нацбатальонами, подняты на поверхность. Тем временем в мариупольском порту полностью готовы принимать и отправлять грузы, а именно, в первую очередь, стройматериалы, которые необходимы для восстановления города. Гуманитарный коридор из Азовского моря в сторону Черного протяженностью 115 миль и шириной в две мили открыт круглосуточно.