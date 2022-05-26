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19 минут назад

Миру предрекли продовольственную катастрофу

Lenta.ru

Норвежский производитель удобрений Yara заявил, что необходимо срочно восполнить дефицит финансирования продовольственной программы ООН в размере 10 миллиардов долларов, поскольку санкции в отношении российских удобрений и снижение украинского экспорта могут привести мир к катастрофе, сообщает Reuters.

Миру предрекли продовольственную катастрофу
Фото: ReutersReuters

«Мир осознал, что еда может быть оружием, и теперь его использует», — сказал глава Yara Свейн Торе Холсетер.

Он добавил, что антироссийские санкции привели к сокращению мировых поставок удобрений на 15 процентов, а косвенное воздействие ограничений оказалось гораздо серьезнее — сельскохозяйственный сектор сильно пострадал от сбоя поставок и роста цен на газ.

Холсетер призвал внимательнее реагировать на подобные чрезвычайные ситуации и восполнить дефицит финансирования Всемирной продовольственной программы в 10 миллиардов долларов. Дефицит возник из-за роста цен на продукты, топливо и логистику, а также потому, что спонсоры из стран Персидского залива отказываются выделять обещанные средства.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника. Министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце охарактеризовала возможный кризис как сильнейший со времен Второй мировой войны.

Президент России в разговоре с итальянским премьером Марио Драги заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций.

В мире,Марио Драги,ООН,
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