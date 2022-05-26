Умер актер Рэй Лиотта

Известно, что артист отправился на Карибские острова для съемок фильма «Опасные воды». Лиотта умер во сне, другие подробности смерти пока неизвестны.

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. В возрасте шести лет был усыновлен. Телевизионный дебют актера состоялся в 1978 году в сериале «Другой мир», а широкую известность он получил благодаря ролям в фильме «Дикая штучка» и «Поле его мечты». По настоящему известным Рэй стал после роли в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни».