В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
59 минут назад

Умер актер Рэй Лиотта

Елена Прошина

Актер Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет в Доминикане. Об этом сообщает издание Deadline.

Умер актер Рэй Лиотта
Фото: ReutersReuters

Известно, что артист отправился на Карибские острова для съемок фильма «Опасные воды». Лиотта умер во сне, другие подробности смерти пока неизвестны.

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. В возрасте шести лет был усыновлен. Телевизионный дебют актера состоялся в 1978 году в сериале «Другой мир», а широкую известность он получил благодаря ролям в фильме «Дикая штучка» и «Поле его мечты». По настоящему известным Рэй стал после роли в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни».

После он снялся в картинах «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Реальные кабаны». Также известен по озвучиванию протаганиста игры Grand Theft Auto: Vice City Томми Версетти.

В мире,Мартин Скорсезе,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители