Умер актер Рэй Лиотта

Актер Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет в Доминикане. Об этом сообщает издание Deadline.
Известно, что артист отправился на Карибские острова для съемок фильма «Опасные воды». Лиотта умер во сне, другие подробности смерти пока неизвестны.
Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. В возрасте шести лет был усыновлен. Телевизионный дебют актера состоялся в 1978 году в сериале «Другой мир», а широкую известность он получил благодаря ролям в фильме «Дикая штучка» и «Поле его мечты». По настоящему известным Рэй стал после роли в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни».
После он снялся в картинах «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Реальные кабаны». Также известен по озвучиванию протаганиста игры Grand Theft Auto: Vice City Томми Версетти.