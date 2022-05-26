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19 минут назад

Макрона высмеяли за сравнение с олимпийским богом

Елена Прошина

Французы раскритиковали президента республики Эммануэля Макрона за его сравнение себя с олимпийском богом Гефестом. Комментарии граждан страны приводит газета Express.

Макрона высмеяли за сравнение с олимпийским богом
Фото: ТАССТАСС

«Многие меня сравнивают с Юпитером, но я стану Гефестом, буду ковать!» — заявил на первом после президентских выборов заседании Кабинета министров Макрон.

Фраза вызвала шквал критики в сторону президента Франции. В частности, экономист Максим Сбаихи посчитал, что данная фраза «больше говорит об упадке государственных институтов, чем о состоянии ума ее предполагаемого автора».

«Если вам интересно, как поживает эго Макрона, то оно зашкаливает», — прокомментировал политик Франсуа Малауссена.

«Вообще-то Юпитер — древнеримский бог, а Гефест — древнегреческий, но не будем ожидать от Макрона высокого уровня образованности», — отметил один из пользователей.

Он добавил, что в данном случае правильнее было бы сравнивать себя с богом Вулканом.

Ранее Макрон пообещал в июне рассмотреть заявку на вступление Украины в Евросоюз.

В мире,Эммануэль Макрон,ЕС,
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