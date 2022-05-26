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1 час назад

Топ-менеджер Microsoft оказался замешан в порноскандале

Газета.Ru

Исполнительный директор Microsoft Алекс Кипман просматривал порно на рабочем месте в VR-очках. Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники, его также обвинили в сексуальных домогательствах сотрудниц американской компании.

Топ-менеджер Microsoft оказался замешан в порноскандале
Фото: Ben Margot/APBen Margot/AP

Утверждается, что топ-менеджер IT-гиганта смотрел эротическое видео в офисе на глазах у сотрудников. По словам одного из источников, он лично присутствовал в этот момент в кабинете. Согласно описанию, в ролике женщины в откровенной одежде играли между собой на кровати, используя подушки.

Источники Insider, которые являются нынешними и бывшими сотрудниками Microsoft, также утверждают, что Кипману неоднократно сходило с рук неподобающее поведение по отношению к сотрудницам, в том числе нежелательные прикосновения.

В Microsoft отказались подтвердить или опровергнуть обвинения. В компании рассказали изданию, что расследуют каждую заявленную претензию и принимают меры, когда жалоба подтверждается.

Алекс Кипман — ведущий разработчик очков смешанной реальности Microsoft HoloLens, участвовал в разработке Xbox Kinect. Работает в Microsoft с 2005 года. Последняя версия AR-очков от компании, HoloLens 2, вышла в 2019 году.

В январе руководство Microsoft объявило о начале нового расследования против экс-главы корпорации Билла Гейтса из-за случаев секса с сотрудницами. Сам Гейтс ушел из совета директоров Microsoft в 2020 году еще до завершения расследования.

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