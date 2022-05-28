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15 минут назад

МВД Польши: ЕС не передал Варшаве необходимых для беженцев с Украины средств

ТАССиещё 5

Евросоюз до сих пор не передал Польше средства, необходимые для помощи беженцам с Украины, находящимся на польской территории. Об этом в субботу заявил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер.

ЕС не передал Польше необходимых для украинских беженцев средств
Фото: ReutersReuters

"Расходы [на беженцев с Украины], которые мы несем, исчисляются в миллиардах, а не в миллионах евро. Поэтому помощь ЕС для стран, которые помогают беженцам, тоже должна идти в миллиардах, а не в миллионах евро", - цитирует чиновника агентство PAP.

По словам Шефернакера, три месяца назад Еврокомиссия сообщила, что выделяет Польше €144,6 млн для помощи украинским беженцам, однако Варшава до сих пор не получила эти деньги. Он пояснил, что правительство Польши не может помогать беженцам за счет средств из фондов ЕС, полученных страной на целевые программы.

"Мы не можем перенаправить их на помощь беженцам, поскольку тогда мы должны были бы отказаться от запланированных проектов. А тех средств, которые ЕС выделяет из фондов миграции, совершенно не хватает", - сказал замглавы МВД.

На пути Украины в ЕС появились новые серьезные препятствия

По данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. Более 1,5 млн из них могут выбрать Польшу местом своего постоянного пребывания.

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