ЕС не передал Польше необходимых для украинских беженцев средств

Евросоюз до сих пор не передал Польше средства, необходимые для помощи беженцам с Украины, находящимся на польской территории. Об этом в субботу заявил замглавы МВД Польши Павел Шефернакер.

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"Расходы [на беженцев с Украины], которые мы несем, исчисляются в миллиардах, а не в миллионах евро. Поэтому помощь ЕС для стран, которые помогают беженцам, тоже должна идти в миллиардах, а не в миллионах евро", - цитирует чиновника агентство PAP.

По словам Шефернакера, три месяца назад Еврокомиссия сообщила, что выделяет Польше €144,6 млн для помощи украинским беженцам, однако Варшава до сих пор не получила эти деньги. Он пояснил, что правительство Польши не может помогать беженцам за счет средств из фондов ЕС, полученных страной на целевые программы.

"Мы не можем перенаправить их на помощь беженцам, поскольку тогда мы должны были бы отказаться от запланированных проектов. А тех средств, которые ЕС выделяет из фондов миграции, совершенно не хватает", - сказал замглавы МВД.