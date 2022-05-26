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44 минуты назад

Турция выступила за «справедливый мир» между РФ и Украиной

Вероника Полынина

Турция выступает за скорейшее установление «справедливого мира» между Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

Турция выступила за «справедливый мир» между РФ и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами», - заявили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган и Макрон также обсудили региональные вопросы, турецко-французские отношения и заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган: Турция не будет ввязываться в «шоу по Украине»

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и будет продолжать отношения с Россией. Страна отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Запада, объяснив, что в противном случае не сможет быть честным посредником между Россией и Украиной в процессе урегулирования.

В мире,Эммануэль Макрон,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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