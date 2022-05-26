Турция выступила за «справедливый мир» между РФ и Украиной

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами», - заявили в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган и Макрон также обсудили региональные вопросы, турецко-французские отношения и заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО .

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и будет продолжать отношения с Россией. Страна отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Запада, объяснив, что в противном случае не сможет быть честным посредником между Россией и Украиной в процессе урегулирования.