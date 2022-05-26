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1 час назад

США увидели в Китае «вызов международному порядку»

Lenta.ruиещё 5

Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

США увидели в Китае «вызов международному порядку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Госсекретарь указал на то, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.

Ранее член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи предупредил Вашингтон, что Пекин примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности в случае вмешательства США во внутренние дела страны. По словам политика, самым важным, чувствительным и ключевым в китайско-американских отношениях является тайваньский вопрос.

В мире,Ян Цзечи,Энтони Блинкен,
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