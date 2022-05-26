США увидели в Китае «вызов международному порядку»

Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует РИА Новости.

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Госсекретарь указал на то, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.