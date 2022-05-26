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20 минут назад

Украинская церковь попросила лишить престола патриарха Кирилла

Lenta.ru

Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в 2018 году, попросила вселенского патриарха Варфоломея и другие православные церкви лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обвинив его в ереси. Об этом сообщает ТАСС.

Украинская церковь попросила лишить престола патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Архиерейский собор ПЦУ обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла Гундяева и лишить его престола из-за распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных», — заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Этнофилетизм называют предпочтение национальных интересов общецерковным.

24 февраля президент России Владимир Путины объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Патриарх Кирилл поддержал спецоперацию.

В декабре 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, на котором была создана ПЦУ. В нее вошли представители неканонических Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и УПЦ КП. В январе 2019 года вселенский патриарх вручил новой церкви томос об автокефалии. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не участвовала в объединительном соборе.

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